Dal 27 novembre al 7 dicembre, la Fiera di Roma ospiterà tre importanti manifestazioni di tiro a segno, la XXX edizione del Trofeo delle Regioni, i Campionati Italiani a 10 metri e, infine, la Finale di Coppa del Mondo ISSF, l'appuntamento internazionale più prestigioso della stagione per la disciplina. Un calendario di eventi di assoluto rilievo che culminerà con la competizione organizzata sotto l'egida dell'International Shooting Sport Federation, pronta a richiamare a Roma alcuni dei migliori interpreti mondiali del tiro a segno, chiamati a contendersi i titoli nelle diverse specialità. Per l'occasione, la Fiera di Roma si trasformerà in un vero e proprio poligono internazionale, palcoscenico di una competizione di altissimo livello tecnico e agonistico. Le specialità protagoniste saranno quelle di pistola e carabina, con gare ad aria compressa e a fuoco, in un programma che abbraccia le discipline olimpiche e non olimpiche del tiro a segno.