Fise, boom sport equestri in Val D'Aosta: +53% tesserati in 5 anni

In particolare, il polo registra segnali di forte sviluppo: negli ultimi anni i tesserati della disciplina sono triplicati. Un dato che si inserisce in un quadro nazionale altrettanto positivo, con il numero di tesserati FISE "senior" quasi triplicato, da circa 100 a quasi 300 praticanti, ai quali si aggiungono circa 250 giovani della "cantera" del polo italiano. Progetti e investimenti federali sul polo pony stanno contribuendo alla crescita del settore, che vede l'Italia stabilmente tra le prime cinque nazioni al mondo a livello agonistico.