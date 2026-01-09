Logo SportMediaset

Fise, boom sport equestri in Val D'Aosta: +53% tesserati in 5 anni

09 Gen 2026 - 10:36

Gli sport equestri vivono una fase di forte espansione in Valle d'Aosta. I dati ufficiali della Federazione Italiana Sport Equestri (Fise) certificano una crescita significativa del movimento regionale, dai circoli di base ai grandi eventi internazionali, confermando il legame storico tra il territorio e il cavallo.

Secondo i numeri Fise, alla fine del 2024 i tesserati in Valle d'Aosta sono 649, con un incremento di 226 unità rispetto ai 423 del 2019, pari a una crescita del 53% in cinque anni. In aumento anche il numero dei cavalli tesserati, passati da 97 nel 2019 a 119 nel 2024 (+22,3%).

Un trend positivo che riguarda anche le cosiddette "patenti A", le licenze per chi entra per la prima volta nell'attività federale: dalle 434 del 2019 si è passati alle 651 del 2024, con un incremento del 50%. Numeri che, secondo la FISE, testimoniano la vitalità del settore e il radicamento della cultura equestre nella regione.

La crescita del movimento si riflette anche negli eventi di rilievo internazionale ospitati sul territorio, come l'Italia Polo Challenge di Courmayeur, appuntamento di Arena Snow Polo che, giunto alla seconda edizione, si sta affermando come evento di richiamo alle pendici del Monte Bianco.

In particolare, il polo registra segnali di forte sviluppo: negli ultimi anni i tesserati della disciplina sono triplicati. Un dato che si inserisce in un quadro nazionale altrettanto positivo, con il numero di tesserati FISE "senior" quasi triplicato, da circa 100 a quasi 300 praticanti, ai quali si aggiungono circa 250 giovani della "cantera" del polo italiano. Progetti e investimenti federali sul polo pony stanno contribuendo alla crescita del settore, che vede l'Italia stabilmente tra le prime cinque nazioni al mondo a livello agonistico. 

