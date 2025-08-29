Logo SportMediaset
Tennis, Zverev: "Sinner e Alcaraz? Sono qui per rovinargli la festa"

29 Ago 2025 - 11:15

"Sinner e Alcaraz? Sono qui per cercare di rovinargli la festa". Così Alexander Zverev parlando, in conferenza stampa all'Us Open, dei due giocatori che dominano la scena del tennis mondiale. Dopo la vittoria in tre set contro il britannico Jacob Fearnley, al tedesco numero 3 del mondo viene chiesto cosa stia provando in questo momento in cui tutti parlano solo della rivalità tra l'azzurro e lo spagnolo: "Va bene così - risponde - perché loro meritano tutta l'attenzione che stanno ricevendo". "Mi piace essere nella condizione in cui sono. Sono numero 3 al mondo e spesso le attenzioni sono su di me, gli avversari danno il meglio per battermi, ma questa è una situazione inevitabile se ti trovi fra i migliori giocatori al mondo -dice ancora Zverev-. È meglio essere numero 3 che numero 50 o 60. Il livello medio è cresciuto tantissimo, tuttavia, e questa partita ne è la dimostrazione più chiara: se non stai attento rischi contro chiunque, non importa se sei numero 3 al mondo e giochi contro uno di classifica inferiore". Per lui il prossimo ostacolo, il canadese Felix Auger-Aliassime, sarà ancora più duro nonostante sia avanti 6 vittorie a 2 negli scontri diretti: "Quando gioca bene - spiega il tedesco - gioca molto bene, ma per contro quando gioca male gioca molto male. Adesso è al terzo turno di uno Slam, dunque suppongo sia un buon periodo di forma. Storicamente, è una partita che ho saputo gestire piuttosto bene, dunque spero di continuare su questa strada anche stavolta".

