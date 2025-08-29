Paraciclismo, Mondiali: tre titoli per l'Italia in primo giorno gare

- Non mancano i bronzi: Luca Mazzone si piazza terzo in MH2, mentre Ana Maria Vitelaru sale sul podio della WH5, aggiungendo due medaglie al palmarès. Tra gli MH3 tutti e tre gli azzurri in top ten. Davide Cortini è il migliore con il settimo posto, seguito da Martino Pini ottavo e Mirko Testa decimo. Il ct Addesi si è detto "molto soddisfatto: già al primo giorno abbiamo eguagliato il bottino di medaglie d'oro dello scorso Mondiale, un segnale che dà grande fiducia. Non guardo solo ai podi: anche chi non è salito a medaglia ha offerto una prova di solidità, su un percorso che non era nelle nostre caratteristiche. Nella H3 sono convinto che potremo dire la nostra nelle gare in linea. Ottime le conferme di Cornegliani e Farroni, così come il ritorno al titolo di Amadeo; bene anche Vitelaru, che ha difeso il podio". Domani si ricomincia e sarà il turno dei tandem e dei ciclisti nelle prove a cronometro: "Non mi aspetto risultati eclatanti, ma spero in piazzamenti significativi che possano dare indicazioni positive, soprattutto dai nuovi ingressi" ha concuso il ct.