Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Us Open: anche Zverev al terzo turno, Fearnley ko

29 Ago 2025 - 09:34

Alexander Zverev ha battuto in tre set il britannico Jacob Fearnley e si è qualificato al terzo turno degli US Open. Il tedesco, numero 3 Atp e tre volte finalista in un torneo del Grande Slam, si è imposto sul numero 60 della classifica mondiale con il punteggio di 6-4, 6-4, 6-4. Ai sedicesimi affronterà il vincitore tra il canadese e testa di serie numero 25 Felix Auger-Aliassime ed il russo Roman Safiullin. Solo Carlos Alcaraz ha più delle 45 vittorie di Zverev nel circuito maschile in questa stagione. Zverev ha raggiunto almeno i quarti di finale in ciascuna delle sue ultime quattro trasferte a New York, dove si è classificato secondo nel 2020. Alcaraz e Jannik Sinner si sono aggiudicati insieme gli ultimi sette tornei del Grande Slam, ma Zverev spera di entrare nel loro territorio e aggiudicarsi il suo primo major. "Sono qui per rovinare la festa. Cercherò di farlo", ha detto Zverev, che ha perso la finale agli Australian Open di Melbourne contro Sinner e quella al Roland Garros contro Alcaraz.

01:34
Tennis a Cincinnati

Tennis a Cincinnati

01:47
Italvolley maschile

Italvolley maschile

01:33
Us Open, Paolini ok

Us Open, Paolini ok

07:44
DICH VOLLEY ANZANI 27-08 DICH

Volley, Anzani: "Sappiamo cosa vogliamo e dove vogliamo arrivare"

03:54
DICH VOLLEY GIANNELLI 27-08 DICH

Volley, Giannelli: "Ci sono squadre complete, ma vince chi è più bravo"

05:04
DICH VOLLEY DE GIORGI 27-08 DICH

De Giorgi: "Non siamo distanti dalle squadre davanti a noi"

01:27
Alcaraz, nuovo look

Alcaraz, nuovo look

00:46
cerro25

In 40mila a Genova per lo show del Red Bull Cerro Abajo

00:57
MCH MEDVEDEV SPACCA TUTTO 25/8 MCH

Caos Medvedev: litiga con arbitro, aizza il pubblico ma poi perde e sfascia la racchetta

01:20
Us Open: Paolini ok

Us Open: Paolini ok

01:28
Sinner a New York

Sinner a New York

01:32
Cincinnati all'italiana

Cincinnati all'italiana

00:17
MCH ATMANE REGALA POKEMON SINNER 17/8 MCH

Sinner compie gli anni e Atmane gli regala... una carta Pokemon!

01:23
La Milano dello sport

La Milano dello sport

01:34
Tanti auguri a Sinner

Tanti auguri a Sinner

01:34
Tennis a Cincinnati

Tennis a Cincinnati

DICH VOLLEY ANZANI 27-08 DICH

Volley, Anzani: "Sappiamo cosa vogliamo e dove vogliamo arrivare"

Ecco le pallavoliste più belle al mondo

MCH MEDVEDEV SPACCA TUTTO 25/8 MCH

Caos Medvedev: litiga con arbitro, aizza il pubblico ma poi perde e sfascia la racchetta

Sinner a New York

Sinner a New York

IMMAGINI LORENZO BONICELLI RIENTRO IN ITALIA (NIGUARDA) MCH

Il rientro di Lorenzo Bonicelli in Italia

DICH VOLLEY DE GIORGI 27-08 DICH

De Giorgi: "Non siamo distanti dalle squadre davanti a noi"

12:00
Paraciclismo, Mondiali: tre titoli per l'Italia in primo giorno gare
11:15
Tennis, Zverev: "Sinner e Alcaraz? Sono qui per rovinargli la festa"
10:03
Mondiali volley donne, Velasco: "Attenti alla Germania"
09:34
Us Open: anche Zverev al terzo turno, Fearnley ko
23:53
Us Open: Venus Williams torna a vincere nel doppio dopo 10 anni e senza Serena