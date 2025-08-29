Us Open: anche Zverev al terzo turno, Fearnley ko

Alexander Zverev ha battuto in tre set il britannico Jacob Fearnley e si è qualificato al terzo turno degli US Open. Il tedesco, numero 3 Atp e tre volte finalista in un torneo del Grande Slam, si è imposto sul numero 60 della classifica mondiale con il punteggio di 6-4, 6-4, 6-4. Ai sedicesimi affronterà il vincitore tra il canadese e testa di serie numero 25 Felix Auger-Aliassime ed il russo Roman Safiullin. Solo Carlos Alcaraz ha più delle 45 vittorie di Zverev nel circuito maschile in questa stagione. Zverev ha raggiunto almeno i quarti di finale in ciascuna delle sue ultime quattro trasferte a New York, dove si è classificato secondo nel 2020. Alcaraz e Jannik Sinner si sono aggiudicati insieme gli ultimi sette tornei del Grande Slam, ma Zverev spera di entrare nel loro territorio e aggiudicarsi il suo primo major. "Sono qui per rovinare la festa. Cercherò di farlo", ha detto Zverev, che ha perso la finale agli Australian Open di Melbourne contro Sinner e quella al Roland Garros contro Alcaraz.