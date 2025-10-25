Logo SportMediaset

Tennis, Zverev: "Domani con Sinner non sarà come in Australia"

25 Ott 2025 - 20:36

"Ho avuto un primo turno difficilissimo (per i problemi alla schiena, ndr), poi ho trovato un po' più di fiducia nel mio corpo. Oggi ho giocato bene. Sono contento di essere in finale contro Jannik. Ricordo ancora l'Australia, là la sconfitta è stata colpa mia. Domani sarà una grande sfida. Lui è uno dei due migliori giocatori del circuito, quindi vedremo quale sarà il mio livello". Lo afferma Alexander Zverev al termine della semifinale vinta contro Lorenzo Musetti al torneo Atp 500 di Vienna. "Lorenzo è stato il mio avversario più difficile, un campione fantastico: sa giocare un tennis bello con molta varietà e colpi diversi. Sono contento di aver chiuso alla fine e di aver chiuso in due set", conclude Zverev. 

