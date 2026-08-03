Tennis, Wta Toronto: la pioggia rimanda a oggi il debutto di Cocciaretto

03 Ago 2026 - 09:11
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Deve aspettare un giorno in più Elisabetta Cocciaretto per esordire nell'edizione 2026 del "National Bank Open", torneo WTA 1000 dotato di un montepremi di 7.433.806 dollari di scena sul cemento di Toronto (ad anni alterni con Montreal), in Canada. A causa della pioggia che ha fortemente ridotto il programma di ieri, il match di primo turno della marchigiana è stato spostato ad oggi, e sarà trasmesso in diretta e in chiaro su SuperTennis non prima delle 18.30 ora italiana. Cocciaretto, numero 71 del mondo, giocherà per la prima volta contro la 22enne australiana Talia Gibson, numero 72. L'obiettivo dell'azzurra è di passare per la prima volta un turno nel torneo: in Canada ha giocato una sola volta, nel 2024, perdendo all'esordio contro la statunitense Ashlyn Krueger. La tennista allenata da coach Fausto Scolari, arrivata a Toronto dopo il quarto di finale a Washington, in stagione ha un bilancio di 22 vittorie (compresa quella nei Qualifiers di BJK Cup) e 13 sconfitte, con il titolo nel WTA 250 di Hobart (partendo dalle qualificazioni) e i quarti nel "1000" di Doha (sempre partendo dalle "quali") e nel "500" di Washington della scorsa settimana come migliori risultati. La 22enne australiana, alla prima partecipazione in main draw al National Bank Open, non vince un match nel circuito maggiore dal torneo di Nottingham dello scorso giugno. Quest'anno ha raggiunto il miglior risultato stagionale al WTA 1000 di Indian Wells, dove ha centrato il suo primo quarto di finale in questa categoria di tornei, partendo dalle qualificazioni.

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