Tennis, ranking Atp: Alcaraz si riprende il secondo posto, sale Cobolli

Lo spagnolo Rafael Jodar, in finale a Washington contro Taylor Fritz, ha raggiunto questa settimana il 15/o posto nella classifica mondiale (+9), il suo miglior piazzamento a 19 anni. Jannik Sinner rimane al comando, ma Alexander Zverev ha ceduto il secondo posto a Carlos Alcaraz. Guadagna una posizione Flavio Cobolli, ora ottavo, e ne scala due Lorenzo Musetti, 13/o. All'inizio della stagione americana sul cemento, che si concluderà con gli US Open, Fritz si piazza al nono posto, beneficiando anche della eliminazione di Ben Shelton nei quarti a Washington, dove l'anno scorso aveva raggiunto le semifinali, una sconfitta che gli fa perdere due posizioni, fino al 10/o posto. Alex De Minaur, sconfitto anch'egli ai quarti a Washington dove difendeva il titolo, ha perso una posizione er ora é 7/o posto, superato da Daniil Medvedev. Arthur Gea, vincitore del suo primo titolo Atp sabato a Los Cabos, ha scalato 45 posizioni entrando per la prima volta in carriera nella Top 100 a soli 21 anni, raggiungendo il numero 82.