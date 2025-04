Tennis, Wta Stoccarda: Errani fuori all'esordio contro Frech

Si ferma al primo turno Sara Errani nel 'Porsche Tennis Grand Prix' (Wta 500 - montepremi 925.661 dollari) che si sta disputando sulla terra rossa indoor della 'Porsche Arena' di Stoccarda, in Germania. La 37enne di Massa Lombarda, n.152 del ranking, ripescata in tabellone come lucky loser (nel turno decisivo era stata stoppata dalla russa Veronika Kudermetova, n.51 Wta), ha ceduto per 7-5 4-6 7-6(5), dopo quasi tre ore e un quarto di lotta durissima, alla polacca Magdalena Frech, n.28 Wta, alla sua prima presenza nel main draw. Sarà dunque Frech l'avversaria d'esordio della statunitense Jessica Pegula, n. 3 del ranking e del seeding dietro la bielorussa Aryna Sabalenka e la polacca Iga Swiatek, rispettivamente n.1 e n.2 del mondo.