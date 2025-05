Tennis: Wta Rabat, subito fuori Bronzetti e Rosatello

Lucia Bronzetti, n.54 del ranking e terza favorita del seeding, vincitrice del titolo nel 2023, è stata sconfitta per 6-2, 6-1, in appena 62 minuti di gioco, dalla turca Zeynep Sonmez, n.76 WTA. La 23enne di Istanbul aveva vinto in due set anche l'unico precedente con la 26enne di Villa Verucchio, disputato al primo turno del WTA 125 sulla terra di Parma lo scorso anno.