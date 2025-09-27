Tennis: Wta Pechino, Errani e Paolini superano primo turno doppio

Ottimo inizio per Sara Errani e Jasmine Paolini da campionesse in carica al 'China Open', penultimo WTA 1000 della stagione, dotato di un montepremi di 8.963.700 dollari che si sta disputando sui campi in cemento dell'Olympic Green Tennis Centre di Pechino (combined con un ATP 500). Le azzurre, teste di serie numero 2, seconde nella Race e già matematicamente qualificate per le WTA Finals di Riyadh (per il secondo anno consecutivo), hanno sconfitto 6-3, 6-2 Irina Kromacheva (n.22 del ranking di specialità) e l'indonesiana Aldila Sutjiadi (n.45). Errani e Paolini affronteranno l'australiana Ellen Perez (18) e l'ucraina Lyudmila Kichenok (32), già avversaria delle azzurre in coppia con Marta Kostyuk nel doppio che ha deciso la semifinale contro l'Ucraina in Billie Jean King Cup, vinta dalle azzurre in finale sugli Stati Uniti.