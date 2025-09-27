Tennis: Porcu, Visioli e Sarais approdano al main draw

Dalle qualificazioni al tabellone principale dei campionati italiani di seconda categoria. Da domani cominceranno a giocare con i big, sulla terra rossa del Tc Cagliari, il piemontese De Luca, il siciliano Scaffidi e il pugliese Laviola. Con loro anche i tre sardi Porcu (Tc Cagliari), Visioli (Poggio) e Sarais (Torres). Altri tre giocatori isolani invece salutano il torneo: il maddalenino del Moneta Califano, Secci (Quattro mori) e l'altro Tc Cagliari Pinna. De Luca si è imposto su Califano con un secco 6-0, 6-3. Bene anche Laviola: momento di panico per una caduta, ma ha battuto comunque il romano Cappelletti con un doppio 6-3. Scaffidi ha risolto il suo match al primo set: 6-3 contro il quartese Secci. Poi il sardo si è ritirato nella seconda frazione sullo 0-3 per un problema alla spalla. Bella vittoria sul "14" anche del padrone di casa Porcu, Tc Cagliari: in campo gioco, tecnica e testa per battere il buon Vasti 6-2, 7-5. Avanti anche Visioli, Poggio: doppio 6-3 contro Armellin. Conclusione della mattinata con il derby Cagliari-Torres tra il padrone di casa Pinna e il sassarese Sarais. Il giocatore del circolo Bozzo ha cominciato bene (7-5) dopo un primo set molto equilibrato. Un match ben giocato da entrambi: tutti e due molto regolari, ma con guizzi improvvisi che hanno fatto divertire il pubblico. Secondo set sulla falsariga del primo. Ma sul 5-4 Sarais non si è fatto più riprendere. Ripresa delle gare al Tc di Monte Urpinu domani con l'arrivo dei primi big del torneo e il via al tabellone principale. Le teste di serie entreranno in scena nei prossimi giorni. Il siracusano Alessandro Ingarao è sempre l'uomo da battere: presenza confermata, a Cagliari il re da tre anni a questa parte è sempre lui.