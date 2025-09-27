Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Tennis: Porcu, Visioli e Sarais approdano al main draw

27 Set 2025 - 18:23

Dalle qualificazioni al tabellone principale dei campionati italiani di seconda categoria. Da domani cominceranno a giocare con i big, sulla terra rossa del Tc Cagliari, il piemontese De Luca, il siciliano Scaffidi e il pugliese Laviola. Con loro anche i tre sardi Porcu (Tc Cagliari), Visioli (Poggio) e Sarais (Torres). Altri tre giocatori isolani invece salutano il torneo: il maddalenino del Moneta Califano, Secci (Quattro mori) e l'altro Tc Cagliari Pinna. De Luca si è imposto su Califano con un secco 6-0, 6-3. Bene anche Laviola: momento di panico per una caduta, ma ha battuto comunque il romano Cappelletti con un doppio 6-3. Scaffidi ha risolto il suo match al primo set: 6-3 contro il quartese Secci. Poi il sardo si è ritirato nella seconda frazione sullo 0-3 per un problema alla spalla. Bella vittoria sul "14" anche del padrone di casa Porcu, Tc Cagliari: in campo gioco, tecnica e testa per battere il buon Vasti 6-2, 7-5. Avanti anche Visioli, Poggio: doppio 6-3 contro Armellin. Conclusione della mattinata con il derby Cagliari-Torres tra il padrone di casa Pinna e il sassarese Sarais. Il giocatore del circolo Bozzo ha cominciato bene (7-5) dopo un primo set molto equilibrato. Un match ben giocato da entrambi: tutti e due molto regolari, ma con guizzi improvvisi che hanno fatto divertire il pubblico. Secondo set sulla falsariga del primo. Ma sul 5-4 Sarais non si è fatto più riprendere. Ripresa delle gare al Tc di Monte Urpinu domani con l'arrivo dei primi big del torneo e il via al tabellone principale. Le teste di serie entreranno in scena nei prossimi giorni. Il siracusano Alessandro Ingarao è sempre l'uomo da battere: presenza confermata, a Cagliari il re da tre anni a questa parte è sempre lui.

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

00:34
DICH GARGIULO VOLLEY POST ITA-ARG 21/9 DICH

Gargiulo: "Bella Italia, avevamo bisogno di ripeterci dopo la partita con l'Ucraina"

01:20
Verso Milano-Cortina

Verso Milano-Cortina

01:58
DICH ABODI FERRARA 26-09 DICH

Abodi al Festival dello sport di Ferrara: "Mi auguro nasca un nuovo San Siro"

01:20
Sinner "trita" Cilic

Sinner "trita" Cilic

01:56
NEW DICH GARGIULO POST BELGIO DICH

Gargiulo: "Essere tra le prime 4 del mondo è un'emozione fortissima"

02:12
MCH GIANNELLI (VOLLEY) VISITA MURALES A MANILA MCH

Simone Giannelli visita a Manila il murale a lui dedicato

01:02
DICH RUSSO OK

Italvolley, Russo "Abbiamo avuto l'aggressività giusta"

01:17
DICH GIANNELLI PER SITO DICH

Italvolley, Giannelli: "Essere ancora tra le prime 4 grande soddisfazione"

00:56
DICH MICHIELETTO VOLLEY POST BELGIO DICH

Italvolley, Michieletto "Quando ci divertiamo abbiamo tre marce in più"

01:19
DICH DE GIORGI VOLLEY DICH

Italvolley, De Giorgi: "Abbiamo gestito bene tutto, è un gruppo speciale"

01:28
Padel a Istanbul

EA7 World Legends Padel Tour: trionfo di Denis e Locatelli a Istanbul, Totti e Toni ko

00:34
DICH ERRANI BJK CUP 21/09 DICH

Errani: "La Nazionale è sempre un onore. Se torno l'anno prossimo? Vedremo"

00:41
DICH PAOLINI BJK CUP 21/09 DICH

Paolini: "È"stato diverso dall'anno scorso, giocato due match perfetti"

00:22
DICH GRANT BJK CUP 21/09 DICH

Grant: "Vivere questa settimana con loro è stato bellissimo, ho imparato tanto"

01:51
DICH DE GIORGI POST ITA-ARG 21/9 DICH

De Giorgi: "L'Italia aveva bisogno di una vittoria con una certa pressione addosso"

00:34
DICH GARGIULO VOLLEY POST ITA-ARG 21/9 DICH

Gargiulo: "Bella Italia, avevamo bisogno di ripeterci dopo la partita con l'Ucraina"

I più visti di Altri Sport

DICH ABODI FERRARA 26-09 DICH

Abodi al Festival dello sport di Ferrara: "Mi auguro nasca un nuovo San Siro"

Ecco le pallavoliste più belle al mondo

Ciclismo, missione Africa

Ciclismo, missione Africa

Mondiali di canottaggio, l'Italia è oro nel quattro di coppia maschile con dedica emozionante

MCH TOM BRADY HALL OF FAME 1

Tom Brady entra nella Hall of Fame dei Patriots

DICH DE GIORGI VOLLEY DICH

Italvolley, De Giorgi: "Abbiamo gestito bene tutto, è un gruppo speciale"

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
20:07
Basket, Supercoppa italiana: Trento ko 75-88, Brescia in finale
19:35
Golf, Ryder cup: l'Europa allunga sugli Usa
19:23
Mondiali paralimpici nuoto: l'Italia è campione del Mondo
19:05
MotoGp, Marc Marquez campione se... tutte le combinazioni per la nona sinfonia
18:54
Mondiali ciclismo, ora della rivincita per Pogacar: "Percorso ok"