Mondiali Ciclismo: Mill oro nella gara donne elite, Longo Borghini 15.a

Il Mondiale Donne Elite si chiude come pochi avrebbero pronosticato alla vigilia, con le favorite che rimangono invischiate in marcamenti reciproci e lasciano il campo alla canadese Magdeleine Vallieres Mill, nuova campionessa del mondo. Alle sue spalle giungono la neozelandese Niamh Fisher-Black e la spagnola Margarita Victoria Garcia. Elisa Longo Borghini, che ha chiuso al 15° posto, ha dichiarato al termine: "È stata una gara strana. Ringrazio le compagne a cui non si può rimproverare nulla. Quella che non ha corso bene, insieme a tutte le altre favorite di questo Mondiale, sono stata io. L'abbiamo persa in maniera sciocca; chi ha vinto invece è stata veramente intelligente, merita il titolo e i nostri complimenti. Ci sarà tempo per riflettere. Adesso a caldo resta una grande delusione e mi assumo le responsabilità di questo risultato. Peccato perché stavo bene ma in gara non bastano le gambe, ci vuole anche la testa. Faremo tesoro e ci rifaremo tra una settimana agli Europei".