Mondiali ciclismo: Italia, gioia d'argento con Pegolo

27 Set 2025 - 14:27

In attesa di vedere in azione i protagonisti nella gara più attesa - la prova in linea élite maschile che domani chiuderà i Mondiali di ciclismo su strada in corso a Kigali, con Pogacar in cerca della rivincita dopo la crono - la squadra italiana ha festeggiato oggi la terza medaglia di questa edizione così speciale, la prima ospitata in Africa. E' l'argento conquistato da Chantal Pegolo tra le juniores, "frutto di un grande lavoro di squadra" come ha sottolineato Marco Velo, ct della strada donne. La 18enne atleta friulana, al termine di una volata a cinque - con ben tre azzurre in lotta per le medaglie fino all'ultimo giro -, è stata battuta solo dalla spagnola Paula Ostiz che, dopo l'argento nella cronometro, ha conquistato il titolo iridato. Terza si é piazzata la svizzera Anja Grossman. Quinta Giada Silo, che ha ceduto nei metri finali. menti a tutte", ha concluso il tecnico.

