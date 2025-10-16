Tennis, Wta Ningbo: Paolini batte Kudermetova e vola ai quarti

Prosegue la caccia di Jasmine Paolini ad un posto per le Wta Finals di Riyadh, in Arabia Saudita. La tennista toscana ha esordito con una vittoria nel '2025 Aux-Ningbo Open, WTA 500 dotato di un montepremi di 1.064.510 dollari che si sta disputando sui campi in cemento della metropoli nella provincia dello Zhejiang, in Cina. La 29enne di Bagni di Lucca, n.8 del ranking e seconda favorita del seeding, reduce dalla semifinale di Wuhan, si qualifica per i quarti di finale grazie al successo contro la russa Veronika Kudermetova, n.31 WTA, in due set con il punteggio di 6-2, 7-5. Nel prossimo turno Paolini troverà l'elvetica Belinda Bencic, n.14 del ranking e 6 del seeding.