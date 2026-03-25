Tennis, Wta Miami: in semifinale sarà sfida Muchova-Gauff

Per la prima volta Karolina Muchova è in semifinale al 'Miami Open', quarto WTA 1000 stagionale (combined con il secondo ATP Masters 1000 del 2026) dotato di un montepremi complessivo di 9.411.725 dollari che si sta disputando sui campi in cemento dell'impianto dell'Hard Rock Stadium (la 'casa' dei Miami Dolphins di football NFL), in Florida. Nei quarti la 29enne di Olomuc, n.14 del ranking e 13 del seeding, ha superato per 7-5, 7-6(5), in poco più di un'ora e tre quarti di partita, la canadese Victoria Mboko, n.9 WTA e decima testa di serie. Giovedì in semifinale Muchova dovrà vedersela contro la statunitense Coco Gauff, n.4 del ranking e del seeding, per la prima volta così avanti a Miami, che ha sconfitto 6-3, 1-6, 6-3, in due ore e un quarto di gioco, l'elvetica Belinda Bencic, n.12 WTA e 12esima testa di serie. La 22enne di Delray Beach ha vinto tutti e cinque i precedenti confronti diretti con la ceca.