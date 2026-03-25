Atletica, ministro sport Russia: "Finito il bando doping mondiale"

La federazione mondiale di atletica leggera avrebbe revocato tutte le sanzioni relative al doping nei confronti della federatletica russa: lo sostiene il ministro dello sport di Mosca, Michael Degtyarev. Secondo le sue parole, rilanciata del canale tv Max e dal sito Inside The Games, l'atletica russa ha "completato un periodo di quarantena di tre anni"; i requisiti richiesti, dopo lo scandalo doping del 2015 che aveva portato al bando dalle Olimpiadi prima della guerra in Ucraina, sono stati tutti soddisfatti. Tra essi l'introduizione di "nuovi standard di governance" e una ristrutturazione delle attività antidoping. La notizia non é stata però né confermata né smentita dalla World Athletics, la federazione mondiale. Nelle settimane scorse, Degtyarev si era anche sbilanciato su una decisione imminente del Cio sul reintegro della Russia, esclusa dai Giochi per l'invasione dell'Ucraina.