Sci alpino, Cdm: nello slalom Lillehammer in testa Meillard, Sala 14°

Dopo la prima manche dello slalom speciale di Lillehammer, ultima gara della stagione che decide anche l'assegnazione della coppa di disciplina, é al comando lo svizzero Loic Meillard, campione e olimpico e mondiale. Dietro di lui i norvegesi Henrik Kristoffersen e Timon Haugan. Per l'Italia - in una gara sempre più difficile con molta umidità e temperature elevate che hanno ammorbidito il fondo - ci sono più indietro Tommaso Sala 14/o ed Alex Vinatzer 17/o su 26 concorrenti al via. In corsa per la coppa ci sono il norvegese Atle McGrath con 552 punti, 6/o dopo la prima manche, il brasiliano Lucas Pinheiro Braathen con 551 e 5/o, il francese Clement Noel con 475 e 4/o e pure Kristoffersen con 453. Seconda decisiva manche alle 13:30.