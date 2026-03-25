F1, Hamilton: "A Natale ho deciso di allenare anche la mente"

"L'allenamento di quest'inverno è stato il più duro e intenso che abbia mai fatto, e questo probabilmente è dovuto all'età. Ci vuole più tempo per recuperare", ha dichiarato a l'Indipendent Lewis Hamilton, 41 anni. In Cina il ferrarista ha conquistato il suo primo podio in rosso con un terzo posto e, in vista del Gran Premio del Giappone di questo fine settimana, il sette volte campione del mondo di F1 ha svelato i suoi preparativi pre-stagionali e una decisione precisa presa il giorno di Natale. "Ho un ottimo preparatore atletico con cui ho lavorato in passato, ma abbiamo iniziato a lavorare insieme il giorno di Natale" ha spiegato.