F1: vicina la nascita del figlio, Alonso arriverà in ritardo a Suzuka

Fernando Alonso non parteciperà al media day del Gran Premio del Giappone di domani perché arriverà in ritardo a causa dell'imminente nascita del suo primo figlio. L'Aston Martin ha dichiarato che il due volte campione del mondo "arriverà leggermente più tardi questo fine settimana per motivi familiari". Il team non ha fornito ulteriori dettagli, ma secondo vari media, tra i quali BBC Sport e Marca, il motivo è appunto l'attesa per la nascita del primo figlio della compagna di Alonso, Melissa Jimenez. Il team ha aggiunto: "Va tutto bene e sarà in pista in tempo per venerdì".