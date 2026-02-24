Biathlon, Sinner si congratula con Wierer dopo ritiro: "Che carriera"

Ha chiuso la carriera vincendo una medaglia alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina, Dorothea Wierer a 35 anni ha salutato il biathlon da leggenda. Nei giorni scorsi un saluto a tutti i suoi tifosi con un lungo post su Instagram, tra i tanti a salutarla e a commentare anche un altro grande campione altoatesino come Jannik Sinner. "Che carriera, complimenti", ha scritto il numero 2 del tennis mondiale in una storia su Instagram con tanto di applauso alla sua corregionale.