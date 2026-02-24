Paralimpiadi Milano-Cortina 2026, Martìn-Granizo: "Quando mi dicono: peccato che sei zoppa..."

24 Feb 2026 - 10:53
© instagram

© instagram

María Martín-Granizo non smette mai di sorridere. La sciatrice spagnola sta per realizzare il sogno di una vita: debuttare ai Giochi Paralimpici di Milano-Cortina 2026 (6-15 marzo), dove gareggerà nel Gigante il 12 marzo e nello Slalom il 14 marzo. Con una forza d'animo fuori dal comune, María risponde con tagliente ironia ai commenti sulla sua disabilità. A chi, come le signore dal parrucchiere, le dice "Che peccato, così bella eppure zoppa", lei replica con una battuta sul matrimonio e la dote, aggiungendo poi una riflessione profonda: "Io vivo una vita spettacolare e sono felice. Poveri quelli che mi compatiscono: non sanno cosa si perdono non avendo la mia vita" le parole a Marca.

Ultimi video

00:46
DICH VITTOZZI su gara 15/2 DICH

Vittozzi: "Non mi aspettavo di vincere, volevo solo godermi al meglio l'Olimpiade in casa"

01:26
Doha, Sinner fuori

Doha, Sinner fuori

01:21
Sinner ai quarti a Doha

Sinner ai quarti a Doha

01:31
DICH BASSINO 18/2 DICH

Bassino: "Contenta di aver abbracciato Federica. A fine stagione proverò a mettere gli sci"

01:40
DICH TGCOM STAFFETTA DICH

Gli azzurri d'oro del pattinaggio: "Un miracolo per noi, non abbiamo una pista d'allenamento"

02:45

Jacobs-Camossi: "Il ritorno insieme? Grazie a una cena a Tokyo: ci siamo detti tutto in faccia"

01:29

Jacobs: "Olimpiadi 2028? Non è un sogno, vi prometto che…"

01:41
K2 la gloria e il segreto

K2 la gloria e il segreto

01:38
Sinner vince a Doha

Sinner vince a Doha

02:40
MCH TENNIS DOHA SINNER BATTE MACHAC MCH

Atp Doha, Sinner riparte con una vittoria

01:13
costatreno

L'impresa di Dario Costa: atterra e decolla da un treno in corsa

01:59
Big match a Perugia

Big match a Perugia

00:59
DICH TG BRIGNONE CASA ITALIA 15/2 DICH

Brignone: "Vivo qui e ora, voglio godermi tutto questo e non penso troppo al futuro"

00:30
MCH TG BRIGNONE A CASA ITALIA 15/2 MCH

Brignone a Casa Italia, scoppia la festa

01:10
DICH VITTOZZI su anno difficile e Brignone 15/2 DICH

Vittozzi: "Ho appena visto la Brignone, le ho detto: per incontrarti dovevo vincere anch'io"

00:46
DICH VITTOZZI su gara 15/2 DICH

Vittozzi: "Non mi aspettavo di vincere, volevo solo godermi al meglio l'Olimpiade in casa"

I più visti di Altri Sport

DICH TGCOM STAFFETTA DICH

Gli azzurri d'oro del pattinaggio: "Un miracolo per noi, non abbiamo una pista d'allenamento"

Doha, Sinner fuori

Doha, Sinner fuori

MCH TG BRIGNONE A CASA ITALIA 15/2 MCH

Brignone a Casa Italia, scoppia la festa

DICH TG BRIGNONE CASA ITALIA 15/2 DICH

Brignone: "Vivo qui e ora, voglio godermi tutto questo e non penso troppo al futuro"

Conor McGregor si è disintossicato: "Ho visto la mia morte. Gesù mi ha salvato, sono guarito"

MCH TENNIS DOHA SINNER BATTE MACHAC MCH

Atp Doha, Sinner riparte con una vittoria

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
11:56
Tennis, Wta Merida: Paolini unica azzurra in tabellone
10:53
Paralimpiadi Milano-Cortina 2026, Martìn-Granizo: "Quando mi dicono: peccato che sei zoppa..."
10:15
Boxe: Mayweather e Pacquiao tornano sul ring, nuova sfida a settembre
09:30
Nba: i risultati della notte, colpo Spurs a Detroit
17:12
Vonn dimessa da ospedale: "Ho rischiato di perdere una gamba, le ossa guariranno in un anno"