Paralimpiadi Milano-Cortina 2026, Martìn-Granizo: "Quando mi dicono: peccato che sei zoppa..."

María Martín-Granizo non smette mai di sorridere. La sciatrice spagnola sta per realizzare il sogno di una vita: debuttare ai Giochi Paralimpici di Milano-Cortina 2026 (6-15 marzo), dove gareggerà nel Gigante il 12 marzo e nello Slalom il 14 marzo. Con una forza d'animo fuori dal comune, María risponde con tagliente ironia ai commenti sulla sua disabilità. A chi, come le signore dal parrucchiere, le dice "Che peccato, così bella eppure zoppa", lei replica con una battuta sul matrimonio e la dote, aggiungendo poi una riflessione profonda: "Io vivo una vita spettacolare e sono felice. Poveri quelli che mi compatiscono: non sanno cosa si perdono non avendo la mia vita" le parole a Marca.