Non un grande avvio di stagione per Elisabetta Cocciaretto, uscita subito di scena nel 'Mérida Open Akron', WTA 500 (montepremi 1.064.510 dollari) che si sta disputando sui campi in cemento della capitale dello stato messicano dello Yucatan. La 24enne di Fermo, n.71 WTA, è stata sconfitta per 6-4, 6-0, in un'ora e 23 minuti di partita, dalla polacca Magda Linette, n.37 del ranking.