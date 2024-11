TENNIS, WTA FINALS: SWIATEK TORNA E VINCE

Torna in campo e vince subito, la polacca Iga Swiatek: numero 2 del mondo per due mesi di assenza, ha fatto suo il primo incontro del suo girone alla Wta Finals di Riad, battendo la ceca Barbora Krejcikova in tre set (4-6, 7-5, 6-2) Nell'altro incontro del gruppo, l'americana Coco Gauff, numero 3, ha battuto in scioltezza la connazionale Jessica Pegula, sesta, in due set (6-3, 6-2). Swiatek tornava per la prima volta in campo dopo la sconfitta ai quarti degli Us Open, a settembre, e in qusto periodo di assenza "per motivi personali" è stata superata in testa alla classifica Wta dalla bielorussa Sabalenka: una vittoria del torneo di Riad le ridarebbe il numero 1 nel ranking mondiale. Domani, il programma propone la sfida tra la kazaka Elena Rybakina e la cinese Zheng e quella tra Sabalenka e Jasmine Paolini.