Tennis, Wta Finals: Gauff batte Pegula all'esordio

Esordio con vittoria per Coco Gauff alle Wta Finals di Indian Wells. L'americana, numero 4 al mondo, ha superato la connazionale Jessica Pegula, numero 5, in tre set (6-4, 6-7, 6-2). "Mi sono divertita molto - il suo commento - Ho fatto una breve pausa; era la mia prima partita dopo circa un mese. In carriera, non avevo mai partecipato a un torneo del genere senza una preparazione specifica". In precedenza, la ceca Linda Noskova - vincitrice di Wimbledon quest'anno - ha battuto 6-2 6-4 l'ucraina Marta Kostyuk, subentrata all'ultimo momento alla numero 1 del ranking mondiale Elena Rybakina, costretta al ritiro a causa di un virus.