Ciclismo: gli azzurri Donati e Magagnotti promossi nel WorldTeam Red Bull

Altri due corridori provenienti dal programma di sviluppo del team faranno il salto dai 'Rookies' al WorldTeam Red Bull - BORA - hansgrohe per la nuova stagione. Gli italiani Davide Donati e Alessio Magagnotti passeranno al professionismo, portando nel WorldTeam una notevole velocità in volata e un talento particolare per le Classiche di primavera. "Ho sempre creduto in me stesso e nella possibilità di ottenere risultati attraverso il duro lavoro e la dedizione. Per questo sono felicissimo di aver fatto questo passo; raggiungere un obiettivo per cui ho lavorato a lungo significa molto per me. Ho grandi ambizioni, ma nei prossimi anni il mio obiettivo principale sarà continuare a crescere per poterle realizzare", ha detto Donati. "Il passaggio a un WorldTeam rappresenta per me una grande opportunità. Allo stesso tempo, questo salto mi fa sentire il pieno sostegno della squadra. Spero di poter mettere in mostra le mie qualità e di acquisire quanta più esperienza possibile", ha commentato Magagnotti.