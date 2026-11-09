Pattinaggio figura: Anna Cappellini nuovo direttore tecnico danza Fisg

09 Nov 2026 - 11:17
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La Federazione Italiana Sport del Ghiaccio annuncia "la nomina di Anna Cappellini quale nuovo direttore tecnico della danza su ghiaccio per la stagione sportiva 2026-2027. La nomina è stata deliberata dal precedente Consiglio federale sotto la presidenza di Andrea Gios, nell'ambito delle decisioni relative all'organizzazione tecnica del settore. La scelta si inserisce però nel percorso di continuità istituzionale della Federazione, oggi guidata dal presidente Thomas Rottensteiner, eletto il 24 ottobre 2026, che ricopriva il ruolo di vicepresidente nel precedente Consiglio federale". "Anna Cappellini rappresenta un profilo di grande valore per la danza su ghiaccio, grazie a un percorso che unisce risultati agonistici di assoluto prestigio, competenze tecniche e una significativa esperienza internazionale. La sua conoscenza della disciplina, maturata prima sul ghiaccio e successivamente attraverso l'attività tecnica e organizzativa, costituisce un patrimonio importante per la Federazione. Il precedente Consiglio federale ha saputo individuare in lei una figura adatta a ricoprire questo incarico e riteniamo importante dare continuità a questa scelta, valorizzando le competenze che potrà mettere a disposizione del movimento italiano", dichiara il presidente federale Thomas Rottensteiner. 

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