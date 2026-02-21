Rugby, Sei Nazioni: Irlanda corsara a Twickenham, Inghilterra ko

L'Irlanda ha riacceso le sue speranze di titolo del Sei Nazioni annientando quelle dell'Inghilterra dopo una schiacciante vittoria per 42-21 a Twickenham. L'Inghilterra non perdeva in casa dall'autunno del 2024 e ci si aspettava una reazione infuocata dopo la sconfitta contro la Scozia a Murrayfield per celebrare la 100esima presenza in nazionale del capitano Maro Itoje. Ma l'Irlanda ha giocato come la squadra numero 1 del 2023, è stata energica, efficiente e coraggiosa. Dopo essere scivolata al numero 5, gli irlandesi hanno battuto una squadra più in alto di loro per la prima volta da luglio 2024. L'Irlanda ha ottenuto il suo punteggio più alto e il margine più ampio contro l'Inghilterra a Twickenham. L'Irlanda ha portato il punteggio sul 22-0, si è andati sul 22-7 all'intervallo e subito dopo l'intervallo ha chiuso i conti marcando ancora. Jack Crowley ha segnato 17 punti.