Tennis: Wta Bad Homburg, Paolini piega Fernandez e va ai quarti

Buona la prima per Jasmine Paolini nel "Bad Homburg Open" (WTA 500 - montepremi 1.064.510 dollari) di scena sui prati della città dell'Assia, in Germania, ultimo appuntamento - insieme a Eastbourne - per rifinire la preparazione per Wimbledon. La 29enne di Bagni di Lucca, n.4 WTA ('best' eguagliato) e seconda favorita del seeding, ha battuto al secondo turno la canadese Leylah Fernandez, n.29 WTA, con il punteggio di 7-6 (8), 7-6 (6) dopo circa 2 ore e 30 minuti di gioco avendo fallito diversi matchpoint. Per la Paolini è la prima vittoria stagionale sull'erba, importante in vista di Wimbledon dove difenderà la finale.