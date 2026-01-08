Tennis, Wta Auckland: Cocciaretto eliminata dalla polacca Linette
08 Gen 2026 - 08:55
Elisabetta Cocciaretto è stata eliminata dalla polacca Magda Linette negli ottavi di finale del torneo Wta di Auckland, in Nuova Zelanda. La tennista italiana ha perso 7-5 2-6 6-3 una gara durata nel complesso poco più di due ore e mezza.
