Tennis: Wta 250 Hobart, Bronzetti battuta all'esordio da Zarazua

Nella mattinata italiana Lucia Bronzetti è stata eliminata al primo turno del tabellone principale dell'"Hobart International", torneo Wta 250 dotato di un montepremi di 275.094 dollari che si sta disputando sui campi in cemento della capitale della Tasmania (Australia), ultimo appuntamento - insieme ad Adelaide - per rifinire la preparazione in vista dell'Australian Open, primo Slam dell'anno che scatta domenica a Melbourne Park. La 26enne di Villa Verucchio, n.78 WTA, ripescata in tabellone come lucky loser, ha ceduto per 64 63, in un'ora e 54 minuti di partita, alla messicana Renata Zarazua, n.76 WTA, anche lei lucky loser, che ha preso il posto all'ultimo momento dell'ucraina Anhelina Kalinina (n. 48 WTA). La romagnola aveva vinto in due set senza storia l'unico precedente con la 27enne di Messico City, disputato al primo turno delle qualificazioni di Indian Wells nel 2022.