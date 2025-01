Tennis: Wta 250 Auckland, gioia Osaka, prima semifinale dal 2022

Naomi Osaka tornerà a giocare una semifinale Wta per la prima volta dalla finale persa a Miami nel 2022. All'ASB Classic, il Wta 250 di Auckland sul duro (montepremi 275.094 dollari) in diretta su SuperTennis, SuperTennis Plus e SuperTenniX, l'ex numero 1 del mondo ha sconfitto nei quarti Hailey Baptiste 67(2) 61 62. "Ho grande fiducia in me stessa. L'anno scorso ho lavorato tanto, anche se i risultati non l'hanno dimostrato, e sto continuando a provarci il più duramente possibile" ha detto Osaka che ha completato la rimonta dopo due ore e due minuti di partita, senza contare due brevi interruzioni per pioggia. "Per certi versi sono contenta di aver giocato tre set, è l'esperienza che mi serve" ha aggiunto Osaka, numero 57 del mondo, che nel primo set ha messo a segno solo cinque vincenti contro i 17 di Baptiste, 23enne numero 92 del mondo, al primo quarto di finale WTA in carriera. La statunitense ha iniziato per la prima volta una stagione in Top 100 e mostrato un bel tennis aggressivo ed energico finché, a fine secondo set, è stata costretta a chiedere un medical time out per un problema al piede. Osaka, capace di vincere l'80% di punti al servizio con la prima nel secondo set, non ha più corso rischi. Sabato in semifinale affronterà la vincente del derby USA tra Katie Volynets (58) e Alycia Parks (82).