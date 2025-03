Tennis, Wimbledon -100 giorni: quasi sold out per edizione numero 138

Tutti i biglietti del Wimbledon Public Ballot sono stati venduti e Keith Prowse, Official Hospitality Partner dei Campionati, ha riferito che i pacchetti di ospitalità per la Quinzaine sono in procinto di essere esauriti entro la fine di marzo, superando così l'anno scorso come primo sold out raggiunto. Con solo pochi posti rimasti al The Lawn, le sempre più popolari esperienze premium per il Centre Court e il No.1 Court sono esaurite per tutta la durata dei Campionati di quest'anno, così come "Le Gavroche at The Lawn" dello chef stellato Michel Roux, che ritorna dopo il successo del lancio nel 2024.