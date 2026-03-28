Tennis, wild card a Montecarlo a Stan Wawrinka e Matteo Berrettini

28 Mar 2026 - 16:12

Il tabellone principale del Masters 1000 di Monte Carlo Masters (5-12 aprile) prende forma anche attraverso le wild card, con la direzione del torneo che ha scelto di costruire un mix tra esperienza e futuro. Gli inviti sono andati a Stan Wawrinka, Matteo Berrettini, Gaël Monfils e al giovane Moise Kouamé, delineando un equilibrio tra nomi affermati e nuove promesse. Più che semplici assegnazioni, le wild card rispondono a una logica precisa: da un lato tre protagonisti che hanno segnato il circuito negli ultimi anni, dall'altro una scommessa sul futuro rappresentata da Kouamé, classe 2008, già sotto osservazione nel panorama internazionale. Per Wawrinka e Monfils, il ritorno nel Principato assume un valore simbolico: il torneo ha accompagnato diverse fasi delle loro carriere e la loro presenza nel main draw aggiunge un elemento emotivo, con il pubblico pronto ad accoglierli come volti familiari. Berrettini si presenta invece con obiettivi diversi: per l'azzurro è un ritorno competitivo, alla ricerca di ritmo e fiducia all'inizio della stagione sulla terra battuta, con Montecarlo che diventa un banco di prova importante. Attenzione infine su Kouamé: a soli 17 anni, il francese continua la sua crescita e la wild card rappresenta un segnale di fiducia da parte del circuito. Dopo i primi segnali nei grandi tornei, l'ingresso nel main draw del Masters monegasco può rappresentare un'ulteriore accelerazione nel suo percorso.

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