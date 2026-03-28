Tennis: Atp Marrakech, quattro azzurri nel main draw, Darderi testa serie n.1

Quattro italiani saranno al via del 'Grand Prix Hassan II', l'ATP 250 sulla terra battuta in programma dal 30 marzo al 5 aprile a Marrakech, in Marocco. Il campione in carica Luciano Darderi è testa di serie numero 1; in tabellone anche Mattia Bellucci, Federico Cinà e Matteo Berrettini. Darderi, che nel 2025 ha firmato il quinto successo per un giocatore italiano nella storia del torneo in singolare maschile, entrerà in gara direttamente al secondo turno come l'olandese Tallon Griekspoor, il francese Corentin Moutet e il ceco Tomas Machac, rispettivamente seconda, terza e quarta testa di serie. Il 24enne nato in Argentina potrebbe iniziare il suo percorso con un derby. Affronterà infatti il vincente tra Bellucci e la wild card locale Reda Bennani, 19enne mai entrato tra i primi 550 del mondo. Cinà ha sfruttato la 'Next Gen Entry', ovvero la possibilità per i giocatori Under 20 tra i primi 250 del mondo di ottenere un accesso in tabellone per un ATP 250 e due nelle qualificazioni per questa categoria di tornei. Il siciliano giocherà per la prima volta contro il francese Alexandre Muller. Chi vince affronterà il ceco Vit Kopriva, testa di serie numero 6, o il serbo Hamad Medjedovic: siamo nel quarto di Machac, nella parte bassa del tabellone. Berrettini, campione nel 2024, è stato inserito nell'ultimo quarto, ovvero nello spicchio di tabellone di Griekspoor. Ritroverà al primo turno il peruviano Ignacio Buse, che l'ha battuto quest'anno nei quarti a Rio. Chi vince incontrerà negli ottavi l'argentino Camilo Ugo Carabelli o un qualificato.