Formula 1, Leclerc furioso nel team radio: "È uno scherzo!"

Sfoghi durissimi di Charles Leclerc al GP del Giappone: il pilota Ferrari attacca il sistema dopo il distacco da Antonelli. Ecco le sue parole shock.

28 Mar 2026 - 17:20
Charles Leclerc © italyphotopress

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Charles Leclerc arrabbiatissimo dopo il quarto posto nelle qualifiche di Suzuka, e il team radio riflette lo stato d'animo del pilota Ferrari: “Non sopporto questa qualifica, è una barzelletta, uno scherzo!”. Il monegasco ha manifestato tutta la sua frustrazione per un sistema di qualifiche che sembra castrare il suo talento naturale nel giro secco, lamentando un gap di oltre sei decimi dalla pole di Antonelli che non riesce a spiegarsi razionalmente.

“Ci sono cose che non capisco, faccio tutto come prima ma niente funziona - ha ammesso sconsolato il ferrarista a Canal+, sottolineando come l’azzardo non paghi più con le attuali vetture - sono più veloce in curva, accelero prima, ma poi perdo tutto sul rettilineo: è una barzelletta”.

Per un animale da qualifica abituato a spostare il limite oltre l'ostacolo, dover rinunciare al proprio stile è un colpo durissimo, confermato dalla rassegnazione di chi sente di aver perso la propria arma migliore: “Purtroppo il mio giro pazzo non serve più, se prendo rischi enormi per guadagnare qualcosa, perdo tutto”.

Formula 1 in Giappone, le foto delle qualifiche a Suzuka

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