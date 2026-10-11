Tennis, Vavassori e Bolelli si separano a fine stagione: l'addio dopo le Atp Finals di Torino

Simone Bolelli e Andrea Vavassori non giocheranno più insieme nel 2027. L'annuncio è arrivato dopo il ko all'esordio a Shanghai contro Krajicek e Mektic: i due concluderanno l'avventura in comune dopo i tornei di Vienna, Parigi oltre alle Atp Finals di Torino (in diretta su Mediaset). Insieme Bolelli e Vavassori hanno vinto due Masters 1000 e tre finali Slam: proseguiranno le rispettive carriere con altri partner. Vavassori in particolare, farà coppia con il salvadoregno Marcelo Arevalo, ex numero uno al mondo nella specialità e vincitore di due Slam.