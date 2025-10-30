Tennis: Vacherot non si ferma più, primo ai quarti Masters Parigi

Non si ferma l'ascesa di Valentin Vacherot. Il tennista monegasco, dopo il successo a sorpresa al torneo 1000 di Shanghai, è il primo a qualificarsi ai quarti del Masters di Parigi: alla Defense Arena Vacherot, che fino a un mese fa era 204 al mondo e ora n.39, dopo aver nuovamente battuto il cugino Arthur Rinderknech nel bis della finale di Shanghai, ha eliminato in due set con il punteggio di 7-6 (7/4), 6-4 anche Cameron Norrie (n.31), protagonista ai sedicesimi della vittoria a sorpresa sul leader mondiale, Carlos Alcaraz. Vacherot ora dovrà affrontare il canadese Félix Auger-Aliassime o il tedesco Daniel Altmaier per un posto in semifinale.