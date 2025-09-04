Logo SportMediaset
Tennis, Us Open: il derby italiano lo domina Sinner. Musetti eliminato

04 Set 2025 - 05:49
Jannik Sinner esulta dopo un punto vinto contro Musetti © Getty Images

Jannik Sinner esulta dopo un punto vinto contro Musetti © Getty Images

Il primo derby italiano della storia in un quarto di finale di un torneo Major ha poca storia: Lorenzo Musetti ci prova ma viene spazzato via da Jannik Sinner con un netto 6-1, 6-4, 6-2 in due ore di gioco.
Se il primo set è un mezzo shock per Musetti con ben due turni di servizi persi e una durata di appena 27 minuti, il secondo è sicuramente più equilibrato con Sinner abile a conquistare il break nel momento decisivo sul punteggio di 4 pari. L'ultimo parziale inizia proprio come si è chiuso il secondo con un altro servizio strappato da Sinner che però, una volta chiamato a confermarlo, deve tirar fuori tutte le sue doti da migliore al mondo salvando 4 palle del contro-break avute da Musetti. È il game decisivo e anche l'Arthur Ashe Stadium lo sa con molti tifosi che, dopo il servizio tenuto da parte di Sinner, abbandonano lo stadio.  
Sinner continua la sua corsa verso il 2° US Open di fila e ora affronterà un Auger-Aliassime in stato di grazia in semifinale. Il percorso di Musetti resta da applausi visto il periodo sfortunato vissuto dal tennista toscano prima di questo torneo, Wimbledon compreso.

Sinner esalta Musetti e l'Italia: "Che orgoglio essere italiani!"
Tennis, Us Open: il derby italiano lo domina Sinner. Musetti eliminato
