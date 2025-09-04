Tennis, Us Open: il derby italiano lo domina Sinner. Musetti eliminato

Il primo derby italiano della storia in un quarto di finale di un torneo Major ha poca storia: Lorenzo Musetti ci prova ma viene spazzato via da Jannik Sinner con un netto 6-1, 6-4, 6-2 in due ore di gioco.

Se il primo set è un mezzo shock per Musetti con ben due turni di servizi persi e una durata di appena 27 minuti, il secondo è sicuramente più equilibrato con Sinner abile a conquistare il break nel momento decisivo sul punteggio di 4 pari. L'ultimo parziale inizia proprio come si è chiuso il secondo con un altro servizio strappato da Sinner che però, una volta chiamato a confermarlo, deve tirar fuori tutte le sue doti da migliore al mondo salvando 4 palle del contro-break avute da Musetti. È il game decisivo e anche l'Arthur Ashe Stadium lo sa con molti tifosi che, dopo il servizio tenuto da parte di Sinner, abbandonano lo stadio.

Sinner continua la sua corsa verso il 2° US Open di fila e ora affronterà un Auger-Aliassime in stato di grazia in semifinale. Il percorso di Musetti resta da applausi visto il periodo sfortunato vissuto dal tennista toscano prima di questo torneo, Wimbledon compreso.