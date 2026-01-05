Tennis: United Cup, Hurkacz e Swiatek regalano alla Polonia il 2-0 sulla Germania

La Polonia supera la Germania 2-0 in United Cup. Hubert Hurkacz, attuale n.72 del mondo ma con un best ranking da numero 6, ha battuto Alexander Zverev in due set per 6-3 6-4. La ex n.1 Wta Iga Swiatek, in tre combattuti set, ha superato la tedesca Eva Lys (n.39 Wta) con il punteggio di 3-6 6-3 6-4. Gli Usa soffrono con la Spagna. La numero 4 Wta, Coco Gauff, è stata superata dalla spagnola Jessica Bouzas Maneiro per 6-1, 6-7 (3/7), 6-0. La vittoria di Taylor Fritz per 7-6, 3-6, 7-6 su Jaume Munar ha pareggiato i conti per gli Stati Uniti. Gauff si è poi rifatta insieme a Christian Harrison nel doppio misto, battendo Ivonne Cavalle-Reimers e Inigo Cervantes per 7-6 (7/5), 6-0 e assicurandosi così un posto nei quarti di finale.