Nba: Doncic a James trascinano Lakers, cade San Antonio a Memphis

07 Gen 2026 - 09:11

Sei le partite disputate nella notte Nba. Terza vittoria consecutiva per i Los Angeles Lakers, che superano 111-103 i New Orleans Pelicans grazie ai 30 punti, 8 rimbalzi e 8 assist di LeBron James e ai 30 punti e 10 assist di Luka Doncic. A New Orleans non è bastato un Trey Murphy III da 42 punti, massimo in carriera. Cadono i San Antonio Spurs sul campo dei Memphis Grizzlies, che si impongono per 106-105 con un canestro decisivo di Cam Spencer. Il giocatore scelto al secondo giro nel Draft 2024 è stato il migliore con 21 punti, 8 rimbalzi e 8 assist. Per gli Spurs non bastano i 30 punti del rientrante Victor Wembanyama. Vittoria dei Minnesota Timberwolves, che superano 122-94 i Miami Heat con 26 punti di Anthony Edwards. Privi di Donovan Mitchell, i Cleveland Cavaliers vincono 120-116 sul campo degli Indiana Pacers con 29 punti di Darius Garland. Nelle altre gare, successo degli Washington Wizards per 120-112 sugli Orlando Magic grazie ai 27 punti di CJ McCollum e dei Dallas Mavericks, che superano 100-98 i Sacramento Kings con 20 punti di Cooper Flagg. 

