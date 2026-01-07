Logo SportMediaset

Tennis, United Cup, la Polonia batte l'Olanda 3-0 e approda ai quarti

07 Gen 2026 - 11:05

La Polonia si è qualificata per i quarti di finale della United Cup dopo aver battuto 3-0 l'Olanda nell'ultimo incontro della fase a gironi. Il successo è maturato già dopo i due singolari. Hubert Hurkacz ha battuto Tallon Griekspoor 6-3, 7-6(4) poi Iga Swiatek ha sconfitto 6-3, 6-2 Suzan Lamens. Katarzyna Kawa e Jan Zielinski hanno completato il 3-0 per la Polonia con una vittoria per 6-3, 3-6, 10-4 nel doppio misto contro David Pel e Demi Schuurs. Due volte finalista nella manifestazione a squadre miste, la Polonia affronterà nei quarti i padroni di casa dell'Australia. 

