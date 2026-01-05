Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Tennis: United Cup: Gran Bretagna batte Giappone 2-1, nipponici eliminati

05 Gen 2026 - 16:21

A fatica la Gran Bretagna è riuscita a portare a casa la sfida di Perth superando al super tie-break del doppio misto il Giappone per 2-1. A decidere la sfida la vittoria di Nicholls-Skupski su Hibino-Uchiyama per 7-5, 4-6, 10-8 dopo un'ora e 45 minuti molto serrati. Ma andiamo per ordine. Il primo punto per i britannici arriva grazie al successo di Billy Harris (128 Atp) che ha superato in apertura Shintaro Mochizuki (99 Atp) per 7-6, 6-3 nonostante l'handicap in classifica. E' stata Naomi Osaka (16 Wta) a pareggiare le sorti della sfida battendo per 7-6, 6-1 la britannica Katie Swan (276 Wta), la quale all'ultimo momento è stata preferita a Emma Raducanu. Gran Bretagna e Grecia si giocheranno il passaggio del turno con buone chance per entrambi per passare il turno. Eliminato invece il Giappone con 2 incontri e 2 sconfitte. 

Ultimi video

01:35
Gli alfieri dei giochi

Gli alfieri dei giochi

01:47
Superlega, vola Perugia

Superlega, vola Perugia

00:35
MCH NHL SI SCHIANTA CONTRO PALO MCH

Landeskog shock:"il capitano dei Colorado si schianta violentemente contro il palo

01:25
DICH PELLEGRINO 04/1 DICH

Pellegrino: "Dispiace, la terza volta che arrivo quarto. Ma siamo sempre sul pezzo"

01:19
MCH BRIGNONE ALLENAMENTI 3/1 MCH

Federica Brignone, allenamento in val di Fassa

00:33
DICH DELLA MEA 3/1 DICH

Della Mea: "Giornata positiva, anche se nella seconda manche potevo fare meglio"

00:28
DICH SIMPATICA GOGGIA 3/1 DICH

Goggia: "Questo è il mio livello nel gigante ora"

01:14
MCH CRAS MONTANA MCH

Crans Montana: le immagini della strage di Capodanno

01:18
2026 di sogni e obiettivi

2026 di sogni e obiettivi

01:29
L'anno che verrà

L'anno che verrà: da Milano Cortina ai Mondiali di calcio

03:39
L'intervista a Mattia Furlani

Furlani: "Valgo più di 8,95 metri: sarò arrogante ma voglio il record del mondo"

01:30
Dakar al via il 3 gennaio

Dakar al via il 3 gennaio: 8.000 km nel deserto arabo

01:33
Gli auguri degli sportivi

Gli auguri degli sportivi

01:47
Brignone, il 25 sugli sci

Brignone, il 25 sugli sci

01:37
Conegliano sempre al top

Conegliano sempre al top

01:35
Gli alfieri dei giochi

Gli alfieri dei giochi

I più visti di Altri Sport

MCH CRAS MONTANA MCH

Crans Montana: le immagini della strage di Capodanno

MCH BRIGNONE ALLENAMENTI 3/1 MCH

Federica Brignone, allenamento in val di Fassa

MCH NHL SI SCHIANTA CONTRO PALO MCH

Landeskog shock:"il capitano dei Colorado si schianta violentemente contro il palo

DICH SIMPATICA GOGGIA 3/1 DICH

Goggia: "Questo è il mio livello nel gigante ora"

DICH DELLA MEA 3/1 DICH

Della Mea: "Giornata positiva, anche se nella seconda manche potevo fare meglio"

Da Sinner al volley pigliatutto, passando per Furlani: i momenti più iconici del 2025

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
18:25
Tennis: ranking Wta, Paolini inizia 2026 al n.8, guida sempre Sabalenka
18:15
Tennis: ranking Atp, 4 italiani in Top 24, è record
18:07
Tennis, il talento Boisson nel team Asics
17:13
Tennis: Brisbane Wta, Kasatkina ko al debutto con i colori dell'Australia
16:21
Tennis: United Cup: Gran Bretagna batte Giappone 2-1, nipponici eliminati