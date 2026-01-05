Tennis: United Cup: Gran Bretagna batte Giappone 2-1, nipponici eliminati

A fatica la Gran Bretagna è riuscita a portare a casa la sfida di Perth superando al super tie-break del doppio misto il Giappone per 2-1. A decidere la sfida la vittoria di Nicholls-Skupski su Hibino-Uchiyama per 7-5, 4-6, 10-8 dopo un'ora e 45 minuti molto serrati. Ma andiamo per ordine. Il primo punto per i britannici arriva grazie al successo di Billy Harris (128 Atp) che ha superato in apertura Shintaro Mochizuki (99 Atp) per 7-6, 6-3 nonostante l'handicap in classifica. E' stata Naomi Osaka (16 Wta) a pareggiare le sorti della sfida battendo per 7-6, 6-1 la britannica Katie Swan (276 Wta), la quale all'ultimo momento è stata preferita a Emma Raducanu. Gran Bretagna e Grecia si giocheranno il passaggio del turno con buone chance per entrambi per passare il turno. Eliminato invece il Giappone con 2 incontri e 2 sconfitte.