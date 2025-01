Tennis: United Cup agli Usa, battuta la Polonia in finale

Gli Stati Uniti fanno il bis in United Cup, competizione a squadre miste che ha inaugurato la nuova stagione del tennis internazionale. Il finale il team statunitense ha battuto 2-0 la Polonia. Nel singolare femminile che ha aperto la sfida Coco Gauff, n.3 WTA, ha battuto 6-4, 6-4, in un'ora e 52 minuti di partita, Iga Swiatek, n.2 WTA. Per la 20enne di Atlanta si è trattato solo del terzo successo in quattordici sfide con la 23enne di Varsavia (l'americana aveva vinto anche nelle semifinali di Cincinnati nel 2023 e nei round robin delle WTA Finals di Riyadh lo scorso novembre). Per Gauff, imbattuta nella competizione, anche il premio come miglior giocatrice della finale. Nel match maschile Taylor Fritz, n.4 ATP ("best"), ha completato l'opera imponendosi per 6-4, 5-7, 7-6(4), dopo una battaglia di oltre due ore e un quarto, su Hubert Hurkacz, n.16 ATP. Gli Stati Uniti avevano vinto il titolo già nel 2023, nella prima edizione del torneo, superando l'Italia: la Polonia è stata finalista anche nel 2024, stoppata dalla Germania.