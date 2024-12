Tennis: Sistema Italia fa scuola in Arabia, con i complimenti di Nadal

I successi del tennis italiano fanno invidia all'intero mondo della racchetta, e il Sistema Italia continua a fare scuola. Un percorso di successo che si è arricchito di una nuova tappa importante nello scorso fine settimana, in occasione della Saudi Tennis Federation Coaches Conference di Jeddah (Arabia Saudita), primo simposio internazionale della penisola araba, tenuto in occasione delle Next Gen ATP Finals. Una delegazione dell'Istituto Superiore di Formazione "Roberto Lombardi", rappresentato dal direttore Michelangelo Dell'Edera e da quattro docenti di diverse aree educative come Rocco Marinuzzi, Simone Bertino, Aldo Russo e Donato Campagnoli, ha tenuto quattro interventi nell'arco dei due giorni di evento, chiuso da niente meno che Rafael Nadal. Ogni "masterclass" del gruppo italiano ha analizzato una tematica specifica: l'organizzazione del Sistema Italia e il cambio di metodologia di insegnamento, la relazione tra i principi didattici e le capacità coordinative speciali, lo sviluppo tattico dal minitennis all'alto livello e infine lo sviluppo della tecnica degli spostamenti durante il percorso formativo. Le presentazioni hanno riscosso un grande successo tra i partecipanti, provenienti da moltissimi paesi, e colpito particolarmente Arij Mutabagani, presidente della Saudi Tennis Federation, la quale ha anticipato l'intenzione di avviare una collaborazione formativa con la FITP, per lo sviluppo del movimento nazionale saudita.