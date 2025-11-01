Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Tennis, Sinner: "Zverev non stava bene, non piace mai vincere così"

01 Nov 2025 - 22:50

"Sasha era decisamente molto lontano dal suo 100%, non stava bene: non è certo come uno vorrebbe vincere, mi prendo comunque questa finale e sono felice di poterla giocare". Così Jannik Sinner dopo il match in cui ha dominato Zverev 6-0 6-1. "Affrontarlo è sempre una bella occasione - ha aggiunto l'azzurro - ma lui era in difficoltà sul piano fisico. Ha fatto un bellissimo percorso fin qui e spero si rimetta presto al meglio per Torino". Domani alla Defense Arena Sinner avrà di fronte Felix Auger-Aliassime. "Sta giocando un tennis incredibile, è migliorato molto negli ultimi mesi. Sono contento sia arrivato in finale, è una delle persone più gentili del torneo e giocare la finale con lui è speciale. Io cercherò di godermi l'atmosfera poi avrò due giorni per riposare".

Ultimi video

00:40
DICH GULLI CURATORE TRIENNALE 22/10 DICH

Milano-Cortina, Gulli: "In Triennale perché lo sport è cultura e arte"

00:23
DICH SINNER DA PARIGI 1/11 DICH

Sinner: "Ho visto che Zverev faceva fatica, non è così che volevo vincere"

01:24
Doppio 6-3 a Shelton

Doppio 6-3 a Shelton

00:18
DICH SINNER POST SHELDON DICH

Sinner: "Sono contento perché era una partita difficile"

01:43
Civitanova batte Trento

Civitanova batte Trento

00:34
DICH VARNIER SU MILANO-CORTINA 29/10 DICH

Varnier, ad di Fondazione Milano Cortina: "L'impianto di Santa Giulia? Sarà pronto"

01:25
Mondiale dei taglialegna

Mondiale dei taglialegna

01:00
DICH BINAGHI EVENTO CORSPORT DICH

Binaghi: "Gli anni che stiamo vivendo sono i migliori per il nostro tennis"

02:17
DICH DE GIORGI EVENTO CORSPORT DICH

De Giorgi: "La pallavolo ha fatto la storia e ne siamo orgogliosi"

01:18
La favola di Viviani

La favola di Viviani

01:51
Trento-Verona in vetta

Trento-Verona in vetta

01:33
Sinner, è bis a Vienna

Sinner, è bis a Vienna

02:11
MCH CAVALLO ALLEGRI VINCE MCH

Capannelle si illumina grazie a Star Of Life, neo acquisto dell'Alma Racing di Max Allegri

00:28
DICH SINNER POST DE MINAUR DICH

Sinner: "Spero in una grande finale"

00:33
DICH SINNER POST COBOLLI DICH

Sinner: "Bravo Cobolli, gran talento. Io non do nulla per scontato"

00:40
DICH GULLI CURATORE TRIENNALE 22/10 DICH

Milano-Cortina, Gulli: "In Triennale perché lo sport è cultura e arte"

I più visti di Altri Sport

DICH SINNER POST SHELDON DICH

Sinner: "Sono contento perché era una partita difficile"

CLIP INAUGURAZIONE MILANO-CORTINA 2026 MCH

Milano-Cortina, svelati alcuni dettagli della cerimonia di apertura

Bonicelli pubblica prima foto dopo il grave infortunio: "Insieme a voi"

DICH VARNIER SU MILANO-CORTINA 29/10 DICH

Varnier, ad di Fondazione Milano Cortina: "L'impianto di Santa Giulia? Sarà pronto"

A Napoli sarà la prima Coppa America… senza America: American Magic rinuncia

La Wada contro la follia dei 'Giochi dei dopati': "Gli Usa li fermino". Ma tra i finanziatori c'è Trump Jr

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
22:50
Tennis, Sinner: "Zverev non stava bene, non piace mai vincere così"
22:49
Tennis: Sinner in finale a Parigi, contro Aliassime per tornare n.1
17:36
Tennis: Wta Finals, Swiatek domina Keys in due set
15:05
Sci: allenamento a Piztal per Paris e gli uomini-jet
13:42
Sci: allenamenti in Finlandia per le slalomiste azzurre