Tennis, Sinner: "Zverev non stava bene, non piace mai vincere così"

"Sasha era decisamente molto lontano dal suo 100%, non stava bene: non è certo come uno vorrebbe vincere, mi prendo comunque questa finale e sono felice di poterla giocare". Così Jannik Sinner dopo il match in cui ha dominato Zverev 6-0 6-1. "Affrontarlo è sempre una bella occasione - ha aggiunto l'azzurro - ma lui era in difficoltà sul piano fisico. Ha fatto un bellissimo percorso fin qui e spero si rimetta presto al meglio per Torino". Domani alla Defense Arena Sinner avrà di fronte Felix Auger-Aliassime. "Sta giocando un tennis incredibile, è migliorato molto negli ultimi mesi. Sono contento sia arrivato in finale, è una delle persone più gentili del torneo e giocare la finale con lui è speciale. Io cercherò di godermi l'atmosfera poi avrò due giorni per riposare".