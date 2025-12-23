Basket: Oklahoma torna a vincere, Gilgeous-Alexander sulle orme di Chamberlain

Oklahoma City è tornata alla vittoria dopo la sconfitta di venerdì scorso in Minnesota, sconfiggendo i Memphis Grizzlies per 119-103 grazie soprattutto ai 31 punti di Shai Gilgeous-Alexander. I campioni Nba in carica non sono ancora al meglio ma Gilgeous-Alexander continua a brillare e la scorsa notte ha tagliato il traguardo delle 100 partite consecutive segnando almeno 20 punti. Prima di lui, solo il leggendario Wilt Chamberlain ci era riuscito. "I miei compagni di squadra mi lasciano tirare tutti i tiri che voglio, gli allenatori si fidano di me e lavoro per migliorare ogni giorno", ha commentato il canadese. Con questa vittoria, la 26/a in stagione contro tre sconfitte in stagione, Oklahoma mantiene un netto vantaggio in Western Conference alla vigilia della sfida con la più immediata rivale, San Antonio. Restano al terzo posto a Ovest i Denver Nuggets, che hanno dominato gli Utah Jazz per 135-112. Nikola Jokic ha dimostrato di essere all'altezza del suo ruolo di leader della franchigia del Colorado con 14 punti, 13 rimbalzi e 13 assist, registrando la sua 14/ tripla doppia stagionale e la 178/a in carriera. A Est, Boston ha faticato contro Indiana, una delle franchigie più deboli della stagione, imponendosi 103-95 e conquistando la terza vittoria consecutiva, mentre è il terzo ko consecutivo per i Pacers. I Celtics rimangono terzi nella Eastern Conference, dietro Detroit, che ha vinto a Portland 110-102. I Warriors hanno battuto Orlando 120-97 con Steph Curry ancora decisivo, 26 punti.