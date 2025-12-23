Logo SportMediaset

Milano Cortina: Sabrina Impacciatore tra talent cerimonia apertura

23 Dic 2025 - 12:01

Sabrina Impacciatore entra a far parte della squadra di talenti che prenderanno parte alla Cerimonia di Apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, in programma il prossimo 6 febbraio allo Stadio San Siro a Milano. Attrice di straordinaria sensibilità e talento, Sabrina Impacciatore vanta una carriera consolidata che attraversa cinema, televisione e teatro, affermandosi anche a livello internazionale. La sua presenza scenica autentica e carismatica testimonia una versatilità capace di superare confini culturali e linguistici, parlando a pubblici diversi con un linguaggio universale. Ambasciatrice del talento italiano nel mondo, Sabrina Impacciatore incarna pienamente il concetto di Armonia grazie alla varietà dei suoi stili e dei suoi registri linguistici, e alla straordinaria capacità di dare vita alle diverse anime dello spirito italiano contemporaneo, tenendo insieme profondità, ironia, intensità e leggerezza.

La sua partecipazione alla Cerimonia di Apertura rappresenta un contributo di grande valore alla narrazione dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Sul palco dello Stadio San Siro, l'attrice offrirà al pubblico un momento di intensa suggestione, capace di dare forma e voce allo spirito dei Giochi. La Cerimonia di Apertura di Milano Cortina 2026, realizzata da Balich Wonder Studio, si annuncia come un evento unico e irripetibile: uno spettacolo senza precedenti che unirà sport, cultura e creatività italiana in una celebrazione collettiva destinata a entrare nella storia Olimpica. Un appuntamento da non perdere, che segnerà l'inizio di un'esperienza straordinaria per il Paese e per il mondo intero.

