Tennis, i trofei di Coppa Davis e BJK Cup esposti a Roma

22 Dic 2025 - 23:43

I trofei della Coppa Davis e della Billie Jean King Cup esposti al pubblico presso la Galleria Alberto Sordi di Roma. Lo annuncia la federazione, sottolineando come l'esposizione sarà gratuita e aperta da domani, martedì 23 dicembre, fino a venerdì 2 gennaio, offrendo a tifosi, appassionati e cittadini l'opportunità di ammirare da vicino i due prestigiosi trofei vinti dalle nazionali italiane. "Vogliamo che questi trofei siano di tutti - sottolinea la FITP nella sua nota -. Queste vittorie appartengono a ogni singolo appassionato che ha sofferto e gioito con noi. Esporli a Roma, durante le festività, è il nostro modo di ringraziare gli italiani e di ispirare le nuove generazioni di tennisti". 

01:10
DICH GOGGIA POST SANKT MORITZ 14/12 DICH

Goggia. "Week-end solido e continuo. Ho margine per crescere".

01:50
DICH GOGGIA AL QUIRINALE 22/12 DICH

Goggia: "Alzabandiera a Cortina? Prima ne vorrei parlare con il presidente del Coni"

04:35
DICH MATTARELLA CERIMONIA CONSEGNA TRICOLORE 22/12 DICH

Mattarella: "Tutta l'Italia farà il tifo per voi"

02:36
MCH CERIMONIA

Mattarella consegna il Tricolore agli alfieri azzurri

03:51
DICH BUONFIGLIO ONE TO ONE 22/12 DICH

Buonfiglio: "Ho scelto la Brignone portabandiera perché su di lei ha influito l'aspetto umano"

01:19
DICH VIERI da Riad 22/12 DICH

"Vieri: "Italiano al livello di Conte? Italiano è già a un livello altissimo"

01:31
DICH BRIGNONE CONSEGNA TRICOLORE 22/12 DICH

Emozione Brignone: "La mia corsa per arrivare qui, né facile né scontata"

03:36
DICH ABODI CERIMONIA CONSEGNA TRICOLORE QUIRINALE 22/12 DICH

Abodi: "Ai nostri atleti affidiamo la maglia azzurra, il sogno di tanti bambini"

03:10
DICH BUONFIGLIO CERIMONIA CONSEGNA TRICOLORE QUIRINALE 22/12 DICH

Buonfiglio: "Grazie Presidente. Stavolta la nostra bandiera rimarrà nella nostra amata Italia"

01:04
DICH SOFIA GOGGIA FISI DICH

Goggia: "Ieri è stata dura, oggi ho invece sciato bene"

00:59
Val d'Isere, libera donne

Val d'Isere, libera donne

05:27
DICH SPALLETTI PRE ROMA DICH

Spalletti: "Da Gasperini c'è da imparare, è il Gasp-Brand"

03:14
DICH GASPERINI PRE JUVE DICH

Gasperini: "Ho scelto la Roma perché era la sfida più difficile"

00:47
DICH FRANZONI DEDICA A MATTEO FRANZOSO DICH

Franzoni in lacrime: "Un podio dedicato a Matteo"

01:25
La Boat Race di Roma

La Boat Race di Roma

01:10
DICH GOGGIA POST SANKT MORITZ 14/12 DICH

Goggia. "Week-end solido e continuo. Ho margine per crescere".

DICH GASPERINI PRE JUVE DICH

Gasperini: "Ho scelto la Roma perché era la sfida più difficile"

DICH SPALLETTI PRE ROMA DICH

Spalletti: "Da Gasperini c'è da imparare, è il Gasp-Brand"

DICH SOFIA GOGGIA FISI DICH

Goggia: "Ieri è stata dura, oggi ho invece sciato bene"

DICH GOGGIA AL QUIRINALE 22/12 DICH

Goggia: "Alzabandiera a Cortina? Prima ne vorrei parlare con il presidente del Coni"

Milano Cortina 2026

Milano Cortina 2026: ecco i portabandiera

L'America's Cup a Napoli

L'America's Cup a Napoli

23:43
Tennis, i trofei di Coppa Davis e BJK Cup esposti a Roma
22:35
Milano-Cortina, Morelli: "Soddisfatti, innevamento Livigno è perfetto"
21:26
Fiamma olimpica a Potenza, il 28 otto chilometri in città e 100 tedofori
20:25
Volley, indetto il campionato italiano assoluto 2026 di snow volley
19:24
Federazione ciclismo: "Nostri legali a disposizione della squadra Padovani"