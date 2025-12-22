Tennis, i trofei di Coppa Davis e BJK Cup esposti a Roma

I trofei della Coppa Davis e della Billie Jean King Cup esposti al pubblico presso la Galleria Alberto Sordi di Roma. Lo annuncia la federazione, sottolineando come l'esposizione sarà gratuita e aperta da domani, martedì 23 dicembre, fino a venerdì 2 gennaio, offrendo a tifosi, appassionati e cittadini l'opportunità di ammirare da vicino i due prestigiosi trofei vinti dalle nazionali italiane. "Vogliamo che questi trofei siano di tutti - sottolinea la FITP nella sua nota -. Queste vittorie appartengono a ogni singolo appassionato che ha sofferto e gioito con noi. Esporli a Roma, durante le festività, è il nostro modo di ringraziare gli italiani e di ispirare le nuove generazioni di tennisti".