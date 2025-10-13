Logo SportMediaset
Tennis: Sinner sbarca a Riad per Six Kings Slam, felice di essere di nuovo qui

13 Ott 2025 - 18:25
Jannik Sinner è sbarcato a Riad. Il numero 2 del mondo sarà protagonista il prossimo weekend al Six Kings Slam, il ricchissimo torneo di esibizione a cui arriva da campione in carica dopo aver battuto Carlos Alcaraz nella finale dello scorso anno. Il tennista azzurro ha ricevuto un'accoglienza da star già in aeroporto, dove ha trovato decine di tifosi in fila per una foto o un autografo. "Sono veramente felice di essere di nuovo qui a Riad per giocare il Six Kings Slam e spero che vi divertiate, ci vediamo mercoledì", ha detto il campione altoatesino. Le sue prime parole sono state postate in un video pubblicato su Instagram e rilanciato nelle storie dallo stesso Sinner.

01:27
01:32
Rossini: "Milano? Avremo dei Giochi molto belli"

02:20
Velasco: "Mattarella sapeva tutto di volley"

01:47
00:54
Fiamingo: "Io e Greg ci godiamo il percorso"

00:47
Paltrinieri: "Nuoto? Tanti giovani che stanno crescendo"

01:16
"K2 - La gloria e il segreto" vince un premio: l'intervista al direttore di Focus

10:02
Larissa Iapichino: "La delusione mondiale è già alle spalle"

03:24
Federica Pellegrini e Matteo Giunta a SportMediaset: "Tanti impegni, ma il più importante è nostra figlia"

02:18
Martinenghi: "Fantastico rappresentare la tua Nazione"

02:45
Goggia: "Per noi italiani sarà una grandissima emozione disputare un'Olimpiade in casa"

01:57
Dominik Paris: "Il fisico c'è, la testa pure, adesso mi serve un po' di fortuna"

01:48
Wierer: "Estate molto impegnativa, emozione unica i Giochi a casa mia"

01:45
Brignone: "Le mie condizioni stanno migliorando",

02:09
Chicco Pellegrino: "Voglio andare forte subito per poi ritoccare la condizione per l'Olimpiade"

01:27
Il rientro di Lorenzo Bonicelli in Italia

Paolini: "È"stato diverso dall'anno scorso, giocato due match perfetti"

